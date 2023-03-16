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Тревога в Никопольском районе продолжалась 9 часов, но есть "хорошая новость"

Фото: тревога в Никопольском районе Днепропетровской области продолжалась 9 часов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ночью не обстреливали Днепропетровскую область. И это при том, что в Никопольском районе, который больше всего страдает от вражеских атак, тревога продолжалась 9 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Утро начинается с хорошей новости: ночь в Днепропетровской области выдалась спокойной. Никаких обстрелов наших общин", - рассказал он.

По словам Лукашука, в Никопольском районе воздушная тревога продолжалась со вчерашнего дня и до самого утра, почти 9 часов.

"К счастью, обошлось", - констатировал он.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, россияне обстреляли Марганец в Днепропетровской области и убили двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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