Тривог побільшає? Чого чекати українцям після заяви Путіна щодо МіГ над Чорним морем

Якщо Росія "перетягне" винищувачі МіГ-31 з "Кінжалами" для патрулювання повітряного простору над Чорним морем, в Україні збільшиться кількість загроз, а відповідно, і тривог.

"Як працює система оповіщення? Тільки-но в небо здіймається МіГ як носій "Кинджалу", повітряна тривога починає лунати по всій території України. Звісно, що буде більше, але вони так само відбуваються, тільки-но ворог здіймає свої літаки з Курської або Брянської областей", - пояснив він.

Але, як каже експерт, якщо ці літаки будуть дислокувати в Криму, це може бути чудовою історією задіяння українськими силами наших дронів, ракет для поцілення по цих літаках, бо до Криму ми можемо дістати, а використання ATACMS з касетною складовою може свідчити про те, що і до МіГів ми теж можемо дістатися і відповідно перетворити їх на купу металобрухту.

"Я впевнений в тому, що Генштаб прораховує всі варіанти, в тому числі і знищення МіГів в пунктах дислокації, бо ми маємо розуміти, що надзвуковий літак дуже прив'язаний до пунктів базування", - додав Селезньов.

Він пояснює: якщо використовувати МіГи над акваторією Чорного моря, відповідно, вони мають дислокуватися на території Криму, а територія Криму – це наша земля.

"Я думаю, наші патризани будуть працювати над тим, щоб створювати проблеми і для техперсоналу, і для пілотів. Бо нема чого робити ворожим літакам, тим більше МіГам на території нашої країни", - резюмував він.

Заява Путіна

Після того, як українські військові провели низку операцій у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.

Водночас авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап в коментарі РБК-Україна заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання - це залякування. Такої ж думки притрумуються і в ВМС України.