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Тривають вже 50 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання

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Мінськ, П'ятниця 07 квітня 2023 10:05
Тривають вже 50 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання на полігонах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 квітня, проте більшість все ж продовжить роботу.

На яких полігонах проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 15.04;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 16.04;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 14.04;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 17.04;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 16.04;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що, хоч навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.

Тривають вже 50 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання

Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Раніше ми повідомляли, що Білорусь продовжила військові навчання до 10 квітня.

При цьому українські військові зазначають, що загрози з боку Білорусі поки не фіксується. Захисники продовжують відстежувати ситуацію на північному кордоні.

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