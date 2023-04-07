Идет уже 50 недель. Беларусь снова продлила военные учения

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах. Некоторые будут выходные 8-9 апреля, однако большинство все же продолжит работу.

На каких полигонах проходят учения белорусской и российской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 15.04;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.04;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 15:04;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 16.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 14.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 16.04;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16:04.

"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 50 недель", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что, хотя обучение белорусских войск продолжается уже почти год, они до сих пор не готовы к наступлению из-за отсутствия боевого опыта.

Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Ранее мы сообщали, что Беларусь продлила военные учения до 10 апреля.

При этом украинские военные отмечают, что угроза Беларуси пока не фиксируется. Защитники продолжают отслеживать ситуацию на северной границе.

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