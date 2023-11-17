Тривалі тривоги через МіГи: Зеленський назвав мету росіян

За словами глави держави, росіяни зрозуміли, як можна використати тривалі повітряні тривоги в Україні через винищувачі МІГ-31К.

"(Ворог усвідомив - ред.) що можна економічно зупиняти Україну і життя, і сіяти панічний настрій серед населення. Піднімається літак, є сигнал, літак не вистрілює ракети, а просто три години (літає - ред.). Потім тривога закінчується, а літак знову піднімається. Я розумію, до чого вони готуються", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що поставив завдання військовим з поліцією розробити рішення для цієї ситуації, оскільки Росія готується до того, щоб узимку поставити в таку патову ситуацію всю країну - від школярів до кожного робітника чи студента, які не будуть нормально вчитися.

"(Окупанти хочуть - ред.) просто перевести Україну в підвал. Технологічно потрібно знайти вихід, щоб люди знали, коли максимально небезпечно, а коли це провокація Росії", - додав президент.

Тривоги через МіГів

Нагадаємо, під час зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", тривогу оголошують по всій Україні. Це пов'язано з тим, що радіус дії ракети охоплює всю територію нашої країни.

Останні кілька тижнів росіяни почали піднімати у повітря свої МІГи на кілька годин. Така тривалість польотів пояснюється тим, що літаки дозаправляють, поки вони перебувають у повітрі.

Сьогодні, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.