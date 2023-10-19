Тривали 20 годин. У Запоріжжі закінчили пошуки людей після удару по багатоповерхівці

"Запоріжжя. Завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

"Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції", - додали в МВС.

Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

Рано вранці 18 жовтня окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані.

Наразі відомо, що РФ вдарила по місту ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з 3 до 5 поверху.

Пізніше статистика зросла - загинули п’ять осіб, ще п’ять травмовані. Рятувальники також виявили під завалами переляканого кота, його передали господарю.