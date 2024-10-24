Тріумфатори двох дербі розділили призи туру УПЛ

За підсумками 10-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та львівських "Карпат" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Форвард "біло-синіх" Владислав Ванат – футболіст звітного туру чемпіонату України. Він став ключовою фігурою в розгромі столичної "Оболоні" (5:1).

Бомбардир оформив дубль в дербі Києва. У середині першої половини Ванат заробив пенальті та сам реалізував одинадцятиметровий. А на 30-й хвилині він уміло скористався виходом віч-на-віч із воротарем.

Ванат перервав гольове мовчання, що тривало з кінця серпня. Загалом у нинішньому сезоні нападник оформив 5 м'ячів, зокрема три – в Прем'єр-лізі. У попередній кампанії він став найкращим голеадором першості (14 голів).

Натомість керманич "Карпат" Владислав Лупашко – найкращий тренер 10-го туру. Вітчизняний фахівець привів "левів" до перемоги над "Рухом" у дербі Львова. Єдиний м'яч під завісу першої половини оформив Жан Педросо. "Карпати" піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці (12 очок).

До символічної збірної туру потрапили ще два представники "Динамо" – хавбеки Бражко та Шапаренко. Компанію їм у схемі 4-5-1 склали воротар Кучеренко (ЛНЗ), оборонці "Карпат" Мірошніченко та Педросо, центрбек "Вереса" Вовченко, латераль "Кривбаса" Кузик, хавбеки Путря (ЛНЗ) та Іліч ("Кривбас"), вінгер "Олександрії" Бєляєв.