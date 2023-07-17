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Тріумфатор Вімблдона-2023 першим пробився у Підсумковий турнір ATP

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Лондон, Понеділок 17 липня 2023 16:58
Тріумфатор Вімблдона-2023 першим пробився у Підсумковий турнір ATP Фото: Карлос Алькарас із кубком Вімблдонського турніру (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Карлос Алькарас після перемоги на трав'яному мейджорі завчасно кваліфікувався на Підсумковий турнір Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

20-річний іспанець став першим тенісистом, який гарантував собі виступ на турнірі найсильніших за підсумками року. ATP Finals цьогоріч запланований на 12-19 листопада.

Алькарас у п'яти сетах фіналу Вімблдонського турніру здолав Новака Джоковіча. Серб легко переміг у першій партії, поступився в двох наступних і зрівняв рахунок за підсумками четвертого сету. Проте, у п'ятій партії піренеєць з брейком дотиснув балканця.

Тріумф на Альбіоні та стабільні виступи впродовж сезону-2023 дозволили Алькарасу достроково пробитися на Підсумковий турнір. Іспанський тенісист наразі є лідером сезону за кількістю перемог – 47 і лише чотири поразки. Цьогоріч він здобув 6 титулів.

Хто такий Карлос Алькарас

Уродженець автономної спільноти Мурсія, почав займатися тенісом у 4 роки. Тренер – колишня перша ракетка світу Хуан Карлос Ферреро.

У дорослий чоловічий тур потрапив у 2018 році. Уперше дійшов до фіналу на Croatia Open-2021. Завоював 12 титулів, тричі поступився у вирішальних поєдинках. Перший великий тріумф іспанця – US Open торік. Пробився до ATP Finals-2022, але пропустив Підсумковий турнір через ушкодження.

Поєднав у грі риси "великої трійки" – Федерера, Надаля і Джоковіча. Захоплюється гольфом і футболом, уболіває за мадридський "Реал".

Нагадаємо, раніше Вондроушова здолала Жабер у фіналі Вімблдона за два сети.

До слова, українка Людмила Кіченок здобула титул на Вімблдоні-2023 у змішаному розряді.

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