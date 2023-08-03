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Тріумфатор Ліги конференцій накинув оком на зірку молодіжної збірної України

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Лондон, Четвер 03 серпня 2023 12:58
Тріумфатор Ліги конференцій накинув оком на зірку молодіжної збірної України Фото: Максим Таловєров у лавах молодіжки "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець празької "Славії" Максим Таловєров потрапив до сфери інтересів лондонського "Вест Хема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Середняк англійської Прем'єр-ліги всерйоз зацікавився українським центрбеком. Скаути "молотків" нібито відвідали всі матчі збірної України U-21 на Євро-2023, щоб перевірити оборонця.

Керманич "Вест Хема" Девід Мойєс у захваті від рівня Таловєрова. Шотландському фахівцю до вподоби вміння вести силову боротьбу, атлетизм і хороша антропометрія українця. Центрбек потрапив у шорт-лист лондонців на підсилення центру оборони в літнє трансферне вікно.

Посприяти переходу Таловєрова в чемпіонат Англії мала б кооперація "Вест Хема" з празькою "Славією". У "молотків" склалися хороші ділові взаємини з грандом Чехії. Тамтешні вихованці Соучек і Цоуфал стали провідними виконавцями у Лондоні.

Хто такий Максим Таловєров

Уродженець Донецька, навчався в академії "Шахтаря". На юнацькому рівні захищав кольори київського "Арсенала" та донецького "Олімпіка".

У 2019 році переїхав до Чехії. На професіональному рівні дебютував у складі команди "Чеське Будейовіце". Торік у січні перейшов у "Славію". Грав у "Словані" з Ліберця та за австрійський ЛАСК на правах оренди. Контракт із пражанами чинний до літа 2026-го.

У складі молодіжної збірної України зіграв 21 матч. Влітку зацікавив представників німецької Бундесліги – "Айнтрахт" і "Вердер".

До слова, українець Кухаревич переїхав у чемпіонат Англії з французького "Труа".

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