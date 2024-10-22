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Тріумфатор Євро-2020 розпочав кар'єру тренера: де працюватиме легенда

Фото: Леонардо Бонуччі в складі "Скуадри Адзурри" (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Колишній оборонець збірної Італії Леонардо Бонуччі отримав посаду від Італійської федерації футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Молодий фахівець швидко знайшов місце роботи. Лише влітку він завершив тренерські курси в Коверчано та отримав диплом категорії B.

Бонуччі став асистентом головного тренера збірної Італії U-20. Легендарний оборонець працюватиме під керівництвом Бернардо Корраді. Останній готуватиме молодь до ЧС-2025 після виходу в півфінал чемпіонату Європи цьогоріч.

Бонуччі захищав кольори національної команди в 2010-2023 рр. Він провів 121 матч за "Скуадру Адзурру", в яких оформив 8 м'ячів. Центрбек у складі збірної Італії переміг на Євро-2020.

Хто такий Леонардо Бонуччі

Уродженець області Лаціо, вихованець скромного "Вітербезе". На рівні Серії A дебютував у сезоні 2005/06 в складі міланського "Інтера".

У лавах "нерадзуррі" не зміг потрапити до основної обойми та на правах оренди виступав за "Тревізо" та "Пізу". Кампанію 2009/10 провів за "Барі", а в 2010 році перебрався в туринський "Ювентус". Провів у "Старій синьйорі" 12 сезонів із річною перервою на "Мілан".

На схилі кар'єрі виступав захищав кольори берлінського "Уніона" та стамбульського "Фенербахче". Завоював 8 Скудетто з "Юве" та низку дрібніших трофеїв.

До слова, раніше розібрали внесок династії Мальдіні в італійський футбол.

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