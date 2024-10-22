Триумфатор Евро-2020 начал карьеру тренера: где будет работать легенда

Молодой специалист быстро нашел место работы. Лишь летом он завершил тренерские курсы в Коверчано и получил диплом категории B.

Бонуччи стал помощником главного тренера сборной Италии U-20. Легендарный защитник будет работать под руководством Бернардо Корради. Последний будет готовить молодежь к ЧМ-2025 после выхода в полуфинал чемпионата Европы.

Бонуччи защищал цвета национальной команды в 2010-2023 гг. Он провел 121 матч за "Скуадру Адзурру", в которых оформил 8 мячей. Центрбэк в составе сборной Италии победил на Евро-2020.

Кто такой Леонардо Бонуччи

Уроженец области Лацио, воспитанник скромного "Витербезе". На уровне Серии A дебютировал в сезоне 2005/06 в составе миланского "Интера".

В рядах "нерадзурри" не смог попасть в основную обойму и на правах аренды выступал за "Тревизо" и "Пизу". Кампанию 2009/10 провел за "Бари", а в 2010 году перебрался в туринский "Ювентус". Провел в "Старой синьоре" 12 сезонов с годичным перерывом на "Милан".

На склоне карьеры выступал защищавший цвета берлинского "Униона" и стамбульского "Фенербахче". Завоевал 8 Скудетто из "Юве" и ряд более мелких трофеев.