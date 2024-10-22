RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Триумфатор Евро-2020 начал карьеру тренера: где будет работать легенда

Фото: Леонардо Бонуччи в составе "Скуадры Адзурры" (figc.it)
Автор: Антон Федорцив

Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи получил должность от Итальянской федерации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Молодой специалист быстро нашел место работы. Лишь летом он завершил тренерские курсы в Коверчано и получил диплом категории B.

Бонуччи стал помощником главного тренера сборной Италии U-20. Легендарный защитник будет работать под руководством Бернардо Корради. Последний будет готовить молодежь к ЧМ-2025 после выхода в полуфинал чемпионата Европы.

Бонуччи защищал цвета национальной команды в 2010-2023 гг. Он провел 121 матч за "Скуадру Адзурру", в которых оформил 8 мячей. Центрбэк в составе сборной Италии победил на Евро-2020.

Кто такой Леонардо Бонуччи

Уроженец области Лацио, воспитанник скромного "Витербезе". На уровне Серии A дебютировал в сезоне 2005/06 в составе миланского "Интера".

В рядах "нерадзурри" не смог попасть в основную обойму и на правах аренды выступал за "Тревизо" и "Пизу". Кампанию 2009/10 провел за "Бари", а в 2010 году перебрался в туринский "Ювентус". Провел в "Старой синьоре" 12 сезонов с годичным перерывом на "Милан".

На склоне карьеры выступал защищавший цвета берлинского "Униона" и стамбульского "Фенербахче". Завоевал 8 Скудетто из "Юве" и ряд более мелких трофеев.

К слову, ранее разобрали вклад династии Мальдини в итальянский футбол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Италии