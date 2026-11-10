Тристоронні перемовини між США, Україною та Росією розпочались

Журналісти кремлівського пулу вже публікують перші кадри з місця проведення переговорів.

Зустріч проходить в Абу-Дабі. Вона стала продовженням дипломатичних контактів за участю Києва, Вашингтона та Москви, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України.

Початок тристоронніх переговорів підтвердив голова української делегації Рустем Умєров. За його словами, сторони вже перейшли до формату Україна-США-Росія.

"На порядку денному - ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених президентом України", - написав він.