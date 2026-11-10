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Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией начались

10:44 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России в Абу-Даби (Getty Images)

В Абу-Даби 10 ноября стартовал новый этап переговоров по завершению войны. Встреча проходит в трехстороннем формате с участием США, Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС , РИА Новости и "Интерфакс".

Журналисты кремлевского пула уже публикуют первые кадры с места переговоров.

Встреча проходит в Абу-Даби. Она стала продолжением дипломатических контактов с участием Киева, Вашингтона и Москвы, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины.

Начало трехсторонних переговоров подтвердил глава украинской делегации Рустем Умеров. По его словам, стороны уже перешли в формат Украина-США-Россия.

"На повестке дня - ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными президентом Украины", - написал он.

Напомним, перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украинапровела координационную встречу с представителями США и европейских партнеров. К ней присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также спецпосланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Также в Париже состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили мирные усилия, стратегическое партнерство и усиление обороноспособности Украины.

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