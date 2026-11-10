Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией начались

Журналисты кремлевского пула уже публикуют первые кадры с места переговоров.

Встреча проходит в Абу-Даби. Она стала продолжением дипломатических контактов с участием Киева, Вашингтона и Москвы, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины.

Начало трехсторонних переговоров подтвердил глава украинской делегации Рустем Умеров. По его словам, стороны уже перешли в формат Украина-США-Россия.

"На повестке дня - ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными президентом Украины", - написал он.