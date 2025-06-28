Триста років потому. Які ідеї з Конституції Орлика варто перенести в сучасну Україну

Які статті варто запозичити в українське законодавство

Конституція Пилипа Орлика у багатьох моментах випередила свій час, деякі її статті є настільки актуальними зараз, що їх варто перенести у сучасне українське законодавство.

"Коли писали Конституція, ще тривала Шведська війна з 1700 по 1721 рік. Полтавська битва - це лише один фрагмент. І от в Конституції написано, що необхідно повернути усіх полонених з Москви. Це була конституційна норма. Актуально і сьогодні - скільки у цих тварєй зараз наших українських полонених", - каже Алфьоров.

Копія Конституції Пилипа Орлика староукраїнською мовою. Документ зберігається в Російському державному архіві давніх актів (фото: Вікіпедія)

Які приписи у Конституції випередили свій час

Конституцію Пилипа Орлика називають модерною.

"Прогресивне - це те, що вони казали, що маємо відійти від Московського патріархату, на той момент вони перебували під МП трошки більше як 20 років. Це була перша стаття - повернутися до трону Константинопольського патріархату. І таки ми повернулись більш як за 300 років", - каже історик.

Ще одна новітня стаття - про соціальний захист. Козаки у поважному віці й поранені мали право доживати на утриманні держави у Трахтемирівському шпиталі. Також був передбачений соціальний захист для козацьких удов і дітей.

"У Конституції прописана навіть антикорупційна діяльність. Цьому присвячено багато статтей та позицій - "Жеби гетьманське серце не прильщали подарунками". Тобто гетьман не міг брати подарунків, бо у нього була зарплатня. Вона була не в грошовому еквіваленті, а у наданні земельних наділів, з яких він жив. Наскільки добре ними управляв, такий і був прибуток", - додає Алфьоров.

Також у Конституції владу розділили на три гілки: судову, виконавчу і законодавчу. Це було справді прогресивно на той час.