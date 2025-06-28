Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину

28 июня Украина празднует День Конституции. Главный закон мы приняли 29 лет назад, но традиция писаного права на наших землях значительно глубже. Еще в 1710 году гетман Пилип Орлик подписал документ, который многие исследователи считают первой Конституцией в мире.
О том, чем именно Конституция Орлика была прогрессивной и какие статьи следует перенести в современное законодательство, в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.
Конституция Пилипа Орлика во многих моментах опередила свое время, некоторые ее статьи настолько актуальны сейчас, что их стоит перенести в современное украинское законодательство.
"Когда писали Конституцию, еще продолжалась Шведская война с 1700 по 1721 год. Полтавская битва - это лишь один фрагмент. И вот в Конституции написано, что необходимо вернуть всех пленных из Москвы. Это была конституционная норма. Актуально и сегодня - сколько у этих тварей сейчас наших украинских пленных", - говорит Алферов.
Копия Конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке. Документ хранится в Российском государственном архиве древних актов (фото: Википедия)
Конституцию Пилипа Орлика называют модерной.
"Прогрессивное - это то, что они говорили, что должны отойти от Московского патриархата, на тот момент они находились под МП немножко больше 20 лет. Это была первая статья - вернуться к трону Константинопольского патриархата. И таки мы вернулись более чем через 300 лет", - говорит историк.
Еще одна новейшая статья - о социальной защите. Козаки в почтенном возрасте и раненые имели право доживать на содержании государства в Трахтемировском госпитале. Также была предусмотрена социальная защита для козацких вдов и детей.
"В Конституции прописана даже антикоррупционная деятельность. Этому посвящено много статей и позиций - "Жеби гетманское сердце не прильщали подарками". То есть гетман не мог брать подарков, потому что у него была зарплата. Она была не в денежном эквиваленте, а в предоставлении земельных наделов, с которых он жил. Насколько хорошо ими управлял, такой и была прибыль", - добавляет Алферов.
Также в Конституции власть разделили на три ветви: судебную, исполнительную и законодательную. Это было новшество на то время.
Ранее мы писали о том, почему Конституция Пилипа Орлика находится не в Украине.
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