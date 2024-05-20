"Трішки пом'яте обличчя". Усик вийшов на зв'язок після перемоги над Ф'юрі

Українець здолав "Циганського Короля" за роздільним рішенням суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перемогу нашому чемпіону, який у 9-му раунді відправив опонента в нокдаун.

"Трішки часу пройшло після поєдинку, трішки пом’яте обличчя, але слава Богу перемога є. Я хочу подякувати усім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск", – заявив Усик.

Окремо абсолютний чемпіон звернувся до англомовної аудиторії. Він подякував іноземцям за підтримку його персонально та України загалом. За словами Усика, для нього обидва напрями неймовірно цінні.

Усик став першим за понад два десятиліття абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Під контролем українця опинилися пояси IBF, IBO, WBA, WBC та WBO. Восени повинен відбутися бій-реванш проти Ф'юрі.