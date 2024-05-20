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"Немножко помятое лицо". Усик вышел на связь после победы над Фьюри

Фото: Александр Усик не обошелся без повреждений (x.com/Turki_alalshikh))
Автор: Антон Федорцив

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке против британца Тайсона Фьюри и поздравление с триумфом в объединительном бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

Украинец одолел "Цыганского Короля" по раздельному решению судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали победу нашему чемпиону, который в 9-м раунде отправил оппонента в нокдаун.

"Немножко времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но слава Богу победа есть. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились, всех тех ребят, которые охраняют нашу страну и защищают ее от врага. Хочу поблагодарить каждую маму, папу, жену и всех наших деток, которые сейчас выдерживают это давление", – заявил Усик.

Отдельно абсолютный чемпион обратился в англоязычную аудиторию. Он поблагодарил иностранцев за поддержку его лично и Украины в целом. По словам Усика, для него оба направления невероятно ценны.

Усик стал первым более чем за два десятилетия абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Под контролем украинца оказались пояса IBF, IBO, WBA, WBC и WBO. Осенью должен состояться бой-реванш против Фьюри.

 

 

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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