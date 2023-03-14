Триразова олімпійська чемпіонка в біатлоні анонсувала завершення кар'єри

Зіркова скандинавка вирішила піти з великого спорту. Такий крок вона пояснила втратою мотивації та бажанням завершити активні виступи на мажорній ноті.

"Це рішення було ухвалено не вчора. Я давно думала про це та відчувала впродовж усього року. Відчуваю, що мій час настав", – заявила Рейселанн-Ольсбу.

16-19 березня відбудеться дев'ятий етап Кубка світу з біатлону на батьківщині норвежки. Змагання в Гольменколлені пройдуть у трьох дисциплінах – спринті, гонці переслідування і масовому старті. У нинішньому сезоні Рейселанн-Ольсбу виграла дві індивідуальні гонки в чеському Нове Место.

Хто така Марте Рейселанн-Ольсбу

Уродженка норвезького Арендала, дебютувала на рівні Кубка світу в сезоні 2012/13. Набрала 13 залікових очок у дебютній кампанії.

Перші індивідуальні перемоги здобула в сезоні 2018/19. Усього виграла 19 індивідуальних гонок. Зокрема, тріумфувала в двох стартах пекінської Олімпіади (спринт, гонка переслідування). Третє "золото" Ігор-2022 здобула в змішаній естафеті.

За підсумками сезону 2021/22 Рейселанн-Ольсбу виграла "Кришталевий глобус" – приз лідеру загального заліку Кубка світу. За кількістю нагород на чемпіонатах світу цьогоріч вийшла в лідери за всю історію.