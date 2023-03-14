Трехкратная олимпийская чемпионка в биатлоне анонсировала завершение карьеры

Звездная скандинавка решила уйти из большого спорта. Такой шаг она объяснила потерей мотивации и желанием завершить активные выступления на мажорной ноте.

"Это решение было принято не вчера. Я давно думала об этом и чувствовала в течение всего года. Чувствую, что мое время пришло", – заявила Рейселанн-Ольсбу.

16-19 марта состоится девятый этап Кубка мира по биатлону на родине норвежки. Соревнования в Хольменколлене пройдут в трех дисциплинах – спринте, гонке преследования и массовом старте. В нынешнем сезоне Рейселанн-Ольсбу выиграла две индивидуальные гонки в чешском Нове Место.

Кто такая Марте Рейселанн-Ольсбу

Уроженка норвежского Арендала, дебютировала на уровне Кубка мира в сезоне 2012/13. Набрала 13 зачетных очков в дебютной кампании.

Первые индивидуальные победы одержала в сезоне 2018/19. Всего выиграла 19 индивидуальных гонок. В частности, триумфовала в двух стартах пекинской Олимпиады (спринт, гонка преследования). Третье "золото" Игр-2022 завоевала в смешанной эстафете.

По итогам сезона 2021/22 Рейселанн-Ольсбу выиграла "Хрустальный глобус" – приз лидеру общего зачета Кубка мира. По количеству наград на чемпионатах мира в этом году вышла в лидеры за всю историю.