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Триочковий зірки "Мілуокі" під сирену оформив поразку команди Леня: момент дня в НБА

Фото: Дем'єн Ліллард (у центрі) щойно оформив переможний кидок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Мілуокі Бакс" Дем'єн Ліллард опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Досвідчений американець вирвав для "Бакс" перемогу в овертаймі протистояння зі "Сакраменто". За рахунку 140:142 він в останню мить виконав розкішний кидок із-за "дуги" та опинився в обіймах партнерів.

Завдяки домашній перемозі "Мілуокі" залишився на другій сходинці в Східній конференції НБА. Рекорд команди – 28 перемог, 12 поразок. Натомість "Кінгз" українця Олексія Леня опустилися на 6-те місце на Заході.

Ліллард став найрезультативнішим у складі "Бакс", набравши 29 очок. Найбільше пунктів у цей вечір здобув оборонець "Сакраменто" Де'Аарон Фокс (32 очки). Натомість Лень додав у скарбничку гостей 4 пункти, 5 підбирань і 1 асист.

Хто такий Дем'єн Ліллард

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Вебер Стейт Вайлдкетс". Обраний "Портлендом" під 6-м номером драфту НБА-2012.

У складі "Трейл Блейзерс" провів 11 сезонів поспіль. Найвище досягнення – фінал Західної конференції 2018/19. Був визнаний Новачком року в 2013-му, а також 7 разів узяв участь в Матчі всіх зірок асоціації. Торік виграв змагання з триочкових кидків під час зіркового вікенду.

У вересні опинився в лавах "Мілуокі" в результаті тристороннього обміну. Обрав номер "0", щоб символізувати свій шлях великих літер О – з Окленда до Огдена, а потім в Орегон.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Джексон очолив хіт-парад епізодів із реалізований аллей-упом.

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НБАБаскетбол