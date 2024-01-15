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Трехочковый звезды "Милуоки" под сирену оформил поражение команды Леня: момент дня в НБА

Фото: Дамиан Лиллард (в центре) только что оформил победный бросок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер Милуоки Бакс Дамиан Лиллард оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Опытный американец вырвал для "Бакс" победу в овертайме противостояния с "Сакраменто". При счете 140:142 он в последний момент совершил роскошный бросок из-за "дуги" и оказался в объятиях партнеров.

Благодаря домашней победе "Милуоки" остался на второй строчке в Восточной конференции НБА. Рекорд команды – 28 побед, 12 поражений. В свою очередь "Кингз" украинца Алексея Леня опустились на 6-е место на Западе.

Лиллард стал самым результативным в составе "Бакс", набрав 29 очков. Наибольшее количество пунктов в этот вечер получил защитник "Сакраменто" Де'Аарон Фокс (32 очка). Зато Лень добавил в копилку гостей 4 пункта, 5 подборов и 1 ассист.

Кто такой Дамиан Лиллард

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Вебер Стейт Уайлдкэтс". Выбран "Портлендом" под 6-м номером драфта НБА-2012.

В составе "Трэйл Блэйзерс" провел 11 сезонов подряд. Высшее достижение – финал Западной конференции 2018/19. Был признан Новичком года в 2013-м, а также 7 раз принял участие в Матче всех звезд ассоциации. В прошлом году выиграл соревнования по трехочковым броскам во время звездного уикенда.

В сентябре оказался в рядах "Милуоки" в результате трехстороннего обмена. Выбрал номер "0", чтобы символизировать свой путь заглавных букв О – из Окленда в Огден, а затем в Орегон.

К слову, накануне форвард "Мемфиса" Джексон возглавил хит-парад эпизодов с реализованным аллей-упом.

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