Триочковий зірки "Філадельфії" за секунди до сирени добив "Бостон": момент дня в НБА

Ветеран пенсильванців вирішив долю протистояння з "Бостоном". Харден на останній хвилині опинився перед лінією штрафних кидків. Фінтами він розхитав Хорфорда, кинув із-за "дуги" та набрав вирішальні 3 пункти.

"Севенті Сіксерс" здобули виїзну перемогу (119:115) та повели в півфінальній серії Східної конференції. Протистояння триватиме до чотирьох перемог. Наступний матч – у ніч проти четверга за київським часом теж відбудеться в Бостоні.

Харден став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 45 очок, зробив 1 підбирання і віддав 6 передач. На паркеті оборонець провів понад 39 хвилин.

Хто такий Джеймс Харден

Уродженець Лос-Анджелеса, на студентському рівні виступав за "Арізона Стейт Сан Девілз". На драфті НБА-2009 обраний "Оклахомою" під третім номером.

У складі "Тандер" провів лише три сезони. Наступні 8,5 років провів за "Г'юстон". Пізніше опинився в "Брукліні", а посеред сезону 2021/22 був обміняний до "Філадельфії". Найцінніший гравець асоціації-2018, тричі поспіль був найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2018-2020 рр.), 10-разовий учасник Матчу всіх зірок.

Зі збірною США Харден тріумфував на Олімпіаді-2012 та чемпіонаті світу-2014. Знаменита борода, яку баскетболіст запустив ще в 2009-му "через лінь", давно стала мемом і навіть згадується в піснях.