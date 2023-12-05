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Триочковий оборонця "Індіани" забезпечив перший тріпл-дабл у кар'єрі: момент дня в НБА

Фото: Тайріз Хелібертон гарантував перемогу над "Бостоном" (twitter.com/Pacers)
Автор: Антон Федорців

Універсальний оборонець "Індіани Пейсерс" Тайріз Хелібертон опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Молодий оборонець став творцем перемоги "Пейсерс" у 1/4 фіналу внутрішньосезонного турніру над "Бостоном". На останніх хвилинах фінальної чверті він виконав розкішний кидок із-за "дуги" за чудовою траєкторією.

Стараннями Хелібертона "Індіана" здобула комфортну перемогу вдома (122:112). У півфіналі нового турніру "Пейсерс" зустрінуться з переможцем протистояння "Мілуокі" та "Нью-Йорка". Вони зіграють у ніч проти середи, 6 грудня.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 32 очки, зробив 12 підбирань і віддав 6 передач. Хелібертон відповів першим під егідою асоціації тріпл-даблом – 26+10+13.

Хто такий Тайріз Хелібертон

Уродженець Вісконсина, плеймейкер і атакувальний оборонець, який на студентському рівні виступав за "Айову Стейт". На драфті НБА-2020 обраний "Сакраменто Кінгз" під 12-м номером.

У складі каліфорнійців провів півтора сезону. Позаминулої зими разом із Хілдом і Томпсоном перейшов до "Індіани" в обмін на Холідея, Лембу та Сабоніса-молодшого. Дебютував у складі "Пейсерс" 11 лютого торік. Учасник Матчу всіх зірок НБА цьогоріч.

У складі збірної США Хелібертон тріумфував на ЧС-2019 U-19. Батько – баскетбольний рефері, а кузен Едді Джонс провів 14 сезонів у НБА за "Лейкерс", "Шарлотт", "Маямі", "Мемфіс" і "Даллас".

До слова, раніше Йокіч отримав грошовий штраф за флопінг.

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