Триочковий оборонця "Детройта" під сирену за ціною овертайму: момент дня в НБА

Атакувальний оборонець "Детройт Пістонз" Алек Бьоркс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Досвідчений баскетболіст врятував "Пістонз" від поразки в основний час від "Юти". Він оформив розкішний баззер, зрівнявши рахунок під супровід сирени (138:138).

Утім, далі "Детройт" програв овертайм (10:16). Команда Бьоркса залишається безнадійним аутсайдером Східної конференції НБА. Рекорд команди – 3 перемоги, 31 поразка.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Пістонз" Боян Богдановіч. Він набрав 36 пунктів. Натомість Бьоркс додав у скарбничку "Детройта" ще 27 очок.

Хто такий Алек Бьоркс

Уродженець штату Міссурі, на студентському рівні виступав за "Колорадо Буффалос". Обраний "Ютою" під 12-м номером драфту НБА-2011.

Провів у складі "джазменів" 7 повних сезонів. Посеред восьмого (2018/19) був обміняний у "Клівленд". Пізніше недовго захищав кольори "Голден Стейта", "Філадельфії", "Нью-Йорка". Перед кампанією 2022/23 опинився в "Детройті". Влітку "Пістонз" скористалися опцією продовження співпраці.

Середні цифри нинішнього сезону – 10.6 очок, 2.2 підбирання, 1.3 передача та 0.4 перехоплення за 19 хвилин на паркеті. У регулярці асоціації провів 27 матчів.