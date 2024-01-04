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Трехочковый защитник "Детройта" под сирену по цене овертайма: момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сити, Четверг 04 января 2024 10:29
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Трехочковый защитник "Детройта" под сирену по цене овертайма: момент дня в НБА Фото: Алек Беркс набрал 27 пунктов против "Юты" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Детройт Пистонс" Алек Беркс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный баскетболист спас "Пистонс" от поражения в основное время от "Юты". Он оформил роскошный баззер, сравнив счет под сопровождение сирены (138:138).

Впрочем, дальше "Детройт" проиграл овертайм (10:16). Команда Беркса остается безнадежным аутсайдером Восточной конференции НБА. Рекорд команды – 3 победы, 31 поражение.

Самым результативным в поединке стал форвард "Пистонс" Боян Богданович. Он набрал 36 пунктов. В то же время Беркс добавил в копилку "Детройта" еще 27 очков.

Кто такой Алек Беркс

Уроженец штата Миссури, на студенческом уровне выступал за "Колорадо Буффалос". Выбран "Ютой" под 12-м номером драфта НБА-2011.

Провел в составе "джазменов" 7 полных сезонов. Посреди восьмого (2018/19) был обменян в "Кливленд". Позже недолго защищал цвета "Голден Стэйта", "Филадельфии", "Нью-Йорка". Перед кампанией 2022/23 оказался в "Детройте". Летом "Пистонс" воспользовались опцией продления сотрудничества.

Средние цифры нынешнего сезона – 10.6 очков, 2.2 подбора, 1.3 передача и 0.4 перехвата за 19 минут на паркете. В регулярке ассоциации провел 27 матчей.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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