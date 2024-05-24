ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Індіани" вгатив данк двома руками після сольного проходу: момент дня в НБА

Бостон, П'ятниця 24 травня 2024 10:55
UA EN RU
Форвард "Індіани" вгатив данк двома руками після сольного проходу: момент дня в НБА Фото: Паскаль Сіакам не врятував "Пейсерс" від поразки (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Індіани Пейсерс" Паскаль Сіакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Африканець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Бостоном". На останніх секундах він рішуче пішов атакувати кошик "Селтікс", обіграв трьох оборонців і поклав "джем" згори.

Зусиль Сіакама, однак, не вистачило для камбеку "Індіани". "Бостон" здобув комфортну перемогу над "Пейсерс" (126:110). Наступні два поєдинки фінальної серії Східної конференції відбудуться в Індіанаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейлен Браун. Він набрав 40 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Сіакам поклав у скарбничку "Індіани" 28 пунктів.

Хто такий Паскаль Сіакам

Уродженець камерунської Дуали, на студентському рівні виступав за Університет Нью-Мексико. Обраний "Торонто" під 27-м номером на драфті НБА-2016.

У складі "Рапторз" провів 7,5 сезонів. Став чемпіоном асоціації у 2019 році. Дворазовий учасник Матчів усіх зірок (2020, 2023). Посеред нинішньої кампанії поїхав до "Індіани" в рамках тристоронньої угоди. Дебютував за "Пейсерс" у січні цьогоріч.

Прізвисько – "Пряний Пі". У партнерстві з канадським Університетом Нью-Брансвіка заснував стипендію для студентів технологічного фаху з Камеруну.

До слова, напередодні форвард "Міннесоти" Таунс очолив підбірку моментів із видовищним путбеком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими
Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити