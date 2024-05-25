Трехочковый лидера перед сиреной удвоил преимущество "Далласа": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Балканец вырвал победу над "Миннесотой" на выезде. На последних секундах противостояния он оформил гейм-виннер в три очка из-под Гобера.

Стараниями Дончича "Маверикс" удвоили преимущество в серии до четырех побед. Следующие два поединка состоятся в Техасе. Первый матч запланирован на ночь на понедельник, 27 мая.

Дончич еще и стал самым результативным на паркете. Словенский защитник оформил трипл-дабл. Он набрал 32 очка, сделал 10 подборов и отдал 13 передач за более чем 41 минуту в игре.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Общается на четырех языках – словенском, сербском, испанском и английском. После сотрудничества с Nike подписал многолетний контракт с Air Jordan в 2019 году. Фанат белградской "Црвены Звезды".