"Тримаю слово": ексміністр з Нової Зеландії відвідує Україну всупереч забороні на поїздки

На сторінці Рона Марка можна побачити відео, де він перебуває в центрі столиці на тлі виставки пошкодженої російської техніки, неподалік будівлі українського МЗС.

"Добре повернутися", - написав колишній міністр оборони Нової Зеландії та чинний мер міста Картертон.

Як звертає увагу Kyiv Post, він повернувся до України саме в той день, коли Київ атакували 550 дронів. Втім, за словами ексміністра, для нього було важливо дотримати слова, "приїхати в Україну і показати підтримку особисто, на місці".

Присутність Рона Марка в Україні неофіційна. Він не входить до урядової делегації. Тож ця поїздка, як і попередні, цілком приватна і за власні кошти.

При чому вона навіть суперечить офіційній позиції уряду Нової Зеландії, який досі забороняє своїм громадянам їздити до України.

"Що я тут роблю? Просто тримаю слово, приїхати в Україну і показати підтримку особисто, на місці", - сказав ексміністр.

Його історія допомоги українцям розпочалася у березні 2022 року із дзвінка пастора Овена Помана з організації Humanity Ukraine NZ, який зателефонував йому з України.

Разом із британською благодійною мережею Great Commission Society, вони доставляли їжу і ліки, евакуювали жінок, дітей і старших із зон обстрілів. Але їм катастрофічно не вистачало транспорту, шукали 10 автобусів для евакуації з оточеного Маріуполя.

Рон Марк долучився до допомоги, він зв’язався з українськими дипломатами у Веллінгтоні і Сінгапурі, говорив із парламентарями Нової Зеландії, України та Румунії, звертався до бізнесменів, але автобуси так і не знайшли.

"Я не зміг їм допомогти, каже він. Це мене дуже зачепило. Тож я вирішив поїхати в Україну сам і побачити все на власні очі", - розповідає він.

Також відомо, що в травні 2022 року Рон Марк приєднався до гуманітарної місії Great Commission Society, їхав через Дунаївці, Харків, Чернігів, Дніпро, Київ, доставляючи продовольство та медичну допомогу до населених пунктів під обстрілами та зруйнованих регіонів.

Повернувшись додому, він став голосом України в новозеландських медіа. А в липні знову приїхав в Україну як офіційний посол GCS, зустрічався з військовими, посадовцями, підписував меморандум про співпрацю між GCS та урядом України.

Його підтримка неофіційна, але життєво важлива, адже йдеться про дзвінки, переписки, відеозв’язок, моральну підтримку.

Рон Марк також став важливим зв’язковим для десятків новозеландців, які від початку війни приїхали в Україну попри заборону уряду Нової Зеландії. Притому, що його країна офіційно не підтримує участь своїх громадян у війні.

Цього літа Рон Марк знову приїхав до України, але не з GCS чи з офіційною делегацією. Він перебуває тут, аби виконати свою обіцянку.

Ексміністр відвідав реабілітаційний центр Way to Health у Дніпрі, поспілкувався з командою Superhumans Ukraine, зустрівся з новозеландськими лікарями, які рятують життя військовим на передовій.

Як додають журналісти Kyiv Post, за свою кар’єру Рон Марк за свою кар’єру встиг побувати десантником в Омані, міністром оборони, парламентським лідером і мером. Він реформував систему підтримки ветеранів у Новій Зеландії і отримав нагороди від Оману, ООН і Нової Зеландії. Він нащадок дев’яти маорійських племен, вихований у прийомних сім’ях, колишній воїн, що став політиком.

"І зараз, на восьмому десятку життя, він знову на передовій, без зброї, але з досвідом, репутацією і голосом, якому довіряють", - зазначає видання.