"Держу слово": экс-министр из Новой Зеландии посещает Украину вопреки запрету на поездки

На странице Рона Марка можно увидеть видео, где он находится в центре столицы на фоне выставки поврежденной российской техники, недалеко от здания украинского МИД.

"Хорошо вернуться", - написал бывший министр обороны Новой Зеландии и действующий мэр города Картертон.

Как обращает внимание Kyiv Post, он вернулся в Украину именно в тот день, когда Киев атаковали 550 дронов. Впрочем, по словам экс-министра, для него было важно сдержать слово, "приехать в Украину и показать поддержку лично, на месте".

Присутствие Рона Марка в Украине неофициальное. Он не входит в правительственную делегацию. Поэтому эта поездка, как и предыдущие, вполне частная и за собственные средства.

Причем она даже противоречит официальной позиции правительства Новой Зеландии, которое до сих пор запрещает своим гражданам ездить в Украину.

"Что я здесь делаю? Просто держу слово, приехать в Украину и показать поддержку лично, на месте", - сказал экс-министр.

Его история помощи украинцам началась в марте 2022 года со звонка пастора Оуэна Помана из организации Humanity Ukraine NZ, который позвонил ему из Украины.

Вместе с британской благотворительной сетью Great Commission Society, они доставляли еду и лекарства, эвакуировали женщин, детей и старших из зон обстрелов. Но им катастрофически не хватало транспорта, искали 10 автобусов для эвакуации из окруженного Мариуполя.

Рон Марк присоединился к помощи, он связался с украинскими дипломатами в Веллингтоне и Сингапуре, говорил с парламентариями Новой Зеландии, Украины и Румынии, обращался к бизнесменам, но автобусы так и не нашли.

"Я не смог им помочь, говорит он. Это меня очень задело. Поэтому я решил поехать в Украину сам и увидеть все собственными глазами", - рассказывает он.

Также известно, что в мае 2022 года Рон Марк присоединился к гуманитарной миссии Great Commission Society, ехал через Дунаевцы, Харьков, Чернигов, Днепр, Киев, доставляя продовольствие и медицинскую помощь в населенные пункты под обстрелами и разрушенные регионы.

Вернувшись домой, он стал голосом Украины в новозеландских медиа. А в июле снова приехал в Украину как официальный посол GCS, встречался с военными, чиновниками, подписывал меморандум о сотрудничестве между GCS и правительством Украины.

Его поддержка неофициальная, но жизненно важная, ведь речь идет о звонках, переписке, видеосвязи, моральной поддержке.

Рон Марк также стал важным связным для десятков новозеландцев, которые с начала войны приехали в Украину, несмотря на запрет правительства Новой Зеландии. Притом, что его страна официально не поддерживает участие своих граждан в войне.

Этим летом Рон Марк снова приехал в Украину, но не с GCS или с официальной делегацией. Он находится здесь, чтобы выполнить свое обещание.

Экс-министр посетил реабилитационный центр Way to Health в Днепре, пообщался с командой Superhumans Ukraine, встретился с новозеландскими врачами, которые спасают жизни военным на передовой.

Как добавляют журналисты Kyiv Post, за свою карьеру Рон Марк за свою карьеру успел побывать десантником в Омане, министром обороны, парламентским лидером и мэром. Он реформировал систему поддержки ветеранов в Новой Зеландии и получил награды от Омана, ООН и Новой Зеландии. Он потомок девяти маорийских племен, воспитанный в приемных семьях, бывший воин, ставший политиком.

"И сейчас, на восьмом десятке жизни, он снова на передовой, без оружия, но с опытом, репутацией и голосом, которому доверяют", - отмечает издание.