Тримав вдома портрет в образі Цезаря. На арешт судді з Броварів дали добро

Рішення ухвалили у відповідь на подання заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні, є обґрунтованими, підтверджуються наданими Раді матеріалами, які містять конкретні факти й докази, що можуть свідчити про вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України.

Таким чином подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування до судді такого запобіжного заходу, як утримання під вартою.

"Володимир Сердинський підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - зазначили у ВРП.

Зазначено, що рішення про обрання для підозрюваного запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою, ухвалить суд.

Що відомо про затримання судді з Броварів

Нагадаємо, 27 вересня співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів хабаря за "правильне вирішення питання" під час засідання.

Правоохоронці викрили суддю "на гарячому" при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у 3 тисячі доларів.

Слідство встановило, що суддя отримав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це він обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Чоловік отримував неправомірну вигоду двома траншами: спочатку 1 тисяч доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тисяч - за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів.

Також під час слідчих дій у будинку судді Броварського міськрайсуду Володимира Сердинського правоохоронці виявили його портрет в образі Цезаря.