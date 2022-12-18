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Тримаємо Бахмут і зменшуємо потенціал окупантів: Зеленський про ситуацію на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні під час Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання оборони Бахмуту, а також "дуже детально" обговорили хід війни на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Президент наголосив, що нині "Бахмутський напрямок - ключовий". За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті "не залишилось жодної цілої стіни", українські військові тримають місто.

"Запорізька область, Херсонська, південь загалом - поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, особливу увагу приділив ситуації у Білорусі.

Раніше ми писали, як під час відеозвернення Зеленський заявив, що "інвестиції" Росії у терор потрібно перекривати ще більшою допомогою Україні.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниБахмут