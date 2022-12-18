Держим Бахмут и уменьшаем потенциал оккупантов: Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня во время Ставки верховного главнокомандующего был рассмотрен вопрос обороны Бахмута, а также "очень подробно" обсужден ход войны на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент отметил, что сейчас "Бахмутское направление - ключевое". По его словам, несмотря на то, что оккупанты делают все, чтобы в Бахмуте "не осталось ни одной целой стены", украинские военные держат город.
"Запорожская область, Херсонская, юг в целом - постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика российской армии", - добавил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего особое внимание уделил ситуации в Беларуси.
Ранее мы писали, как во время видеообращения Зеленский заявил, что "инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью Украине.
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