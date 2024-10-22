Трильйони гривень. У скільки оцінюють збитки довкіллю від агресії РФ

Про це розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв’ю РБК-Україна.

Сьогодні на сайті "Екозагроза" можна побачити суму збитків довкіллю у понад 2,6 трильйона гривень. І це лише орієнтовна сума, тому що збір даних ще не закінчений. Бо деякі території України окуповані, а деякі - заміновані і доступ до них буде тільки після деокупації та розмінування.

Наразі задокументовано понад 6 тисяч фактів шкоди довкіллю, завданих збройною агресією РФ, на трильйони гривень. Серед них понад 1 трильйон гривень - забруднення ґрунтів, 780 млрд грн - забруднення атмосферного повітря продуктами горіння і 84 млрд грн - забруднення вод. А також, понад 649 млрд грн - це збитки природно-заповідному фонду.

"За останнім дослідженням міжнародних і національних експертів, викиди парникових газів за два роки війни склали близько 180 млн тонн СО2. Шкода, задана Російською Федерацією клімату за 24 місяці війни, становить 32 млрд доларів США", - зазначила Крамаренко.

Найбільшої шкоди природній екосистемі і людям - завдають ракети. За словами Крамаренко, їхнє паливо отруює ґрунт і воду, що провокує хімічне забруднення довкілля. Зокрема, пожежі, що спричиняють викиди у повітря і забруднення атмосфери. Вони також знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти будуть законсервовані. Тобто їх довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва.

"Речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки. Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин", - розповіла Крамаренко.