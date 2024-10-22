Трильйони гривень. У скільки оцінюють збитки довкіллю від агресії РФ
Сума збитків довкіллю, завданих Україні Росією під час війни, складає понад 2,6 трильйони гривень. Зокрема, найбільшої шкоди завдають ракети.
Про це розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв’ю РБК-Україна.
Сьогодні на сайті "Екозагроза" можна побачити суму збитків довкіллю у понад 2,6 трильйона гривень. І це лише орієнтовна сума, тому що збір даних ще не закінчений. Бо деякі території України окуповані, а деякі - заміновані і доступ до них буде тільки після деокупації та розмінування.
Наразі задокументовано понад 6 тисяч фактів шкоди довкіллю, завданих збройною агресією РФ, на трильйони гривень. Серед них понад 1 трильйон гривень - забруднення ґрунтів, 780 млрд грн - забруднення атмосферного повітря продуктами горіння і 84 млрд грн - забруднення вод. А також, понад 649 млрд грн - це збитки природно-заповідному фонду.
"За останнім дослідженням міжнародних і національних експертів, викиди парникових газів за два роки війни склали близько 180 млн тонн СО2. Шкода, задана Російською Федерацією клімату за 24 місяці війни, становить 32 млрд доларів США", - зазначила Крамаренко.
Найбільшої шкоди природній екосистемі і людям - завдають ракети. За словами Крамаренко, їхнє паливо отруює ґрунт і воду, що провокує хімічне забруднення довкілля. Зокрема, пожежі, що спричиняють викиди у повітря і забруднення атмосфери. Вони також знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти будуть законсервовані. Тобто їх довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва.
"Речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки. Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин", - розповіла Крамаренко.
Раніше ми писали, що збитки екосистем України через агресію РФ сягнули 65 мільярдів доларів. Під час Конференції в Гельсінках з обговорення пункту 8 "Екологічна безпека" формули миру, ініційованої президентом України глава уряду зазначив, що російська війна проти України "спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля".