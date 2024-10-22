Триллионы гривен. Во сколько оценивают ущерб окружающей среде от агрессии РФ

Об этом рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Крамаренко в интервью РБК-Украина.

Сегодня на сайте "Екозагроза" можно увидеть сумму ущерба окружающей среде более 2,6 триллиона гривен. И это только ориентировочная сумма, потому что сбор данных еще не окончен.Так как некоторые территории Украины оккупированы, а некоторые - заминированы и доступ к ним будет только после деоккупации и разминирования.

В настоящее время задокументировано более 6 тысяч фактов ущерба окружающей среде, причиненных вооруженной агрессией РФ, на триллионы гривен. Среди них более 1 триллиона гривен - загрязнение почв, 780 млрд грн - загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения и 84 млрд грн - загрязнение вод. А также более 649 млрд грн - это убытки природно-заповедному фонду.

"По последнему исследованию международных и национальных экспертов, выбросы парниковых газов за два года войны составили около 180 млн тонн СО2. Ущерб, нанесенный Российской Федерацией климату за 24 месяца войны, составляет 32 млрд долларов США", - отметила Крамаренко.

Наибольший вред природной экосистеме и людям - наносят ракеты. По словам Крамаренко, их топливо отравляет почву и воду, что провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. В частности, пожары, вызывающие выбросы в воздух и загрязнение атмосферы. Они также уничтожают плодородный слой нашей земли. В будущем такие деградированные почвы будут законсервированы. То есть, их долгое время нельзя будет использовать для сельскохозяйственного производства.

"Вещества могут попадать в подземную воду, загрязняя колодцы, скважины и реки. Думаю, что мы и наша окружающая среда еще долго будем ощущать на себе влияние этих веществ", - рассказала Крамаренко.