"Триколор і закриті двері ЄС": Україна засудила Грузію за кадри війни для реклами

За інформацією МЗС, влада країни продовжує використовувати відео з наслідками російської агресії проти України задля власного політичного піару.

"Такі цинічні дії демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії і викликають справедливе обурення суспільства", - зазначили в відомстві.

У МЗС підкреслили, що прикро спостерігати, як грузинська влада "плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності", які історично притаманні грузинській нації.

Українські дипломати порадили політтехнологам "Грузинської мрії" показувати правдиву картину ситуації: з російським триколором справа та закритими дверима ЄС і НАТО зліва.

За їхніми словами, чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього.

Водночас Україна наголосила на непохитній підтримці народу Грузії у прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.