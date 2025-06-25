Тричі бився за титули: зірковий український боксер-ветеран знову вийде на ринг

Коли і де відбудеться бій

Поєдинок пройде 1 липня в американському Нешвіллі та буде розрахований на 8 раундів.

Для українця це буде 22-й бій на профі-рингу. Його послужний список – 15 перемог (10 нокаутом) та 6 поразок.

Востаннє Дерев'янченко виходив у ринг у серпні 2024-го, коли в канадському Квебеку поступився французу Крістіану Мбіллі рішенням суддів. У третьому раунді того поєдинку українець отримав травму лівої руки, але зміг завершити бій і уникнути дострокової поразки. Згодом він переніс операцію та тривалий час відновлювався.

Що відомо про суперника

Джеремі Рамос – 38-річний американський боксер із рекордом 14 перемог (4 нокаутом) і 15 поразок. Свої останні два бої він виграв за очками, зокрема в жовтні 2024 року здолав співвітчизника Ендрю Ернандеса.

Цікаво, що Рамос із 2019 по 2022 рік мав серію з 8-ми поразок поспіль, але лише двічі за всю кар'єру програвав достроково. Це говорить про його витривалість і характер.

Хто такий Сергій Дерев'янченко

Уродженець Феодосії, член легендарної аматорської збірної України, до складу якої входили Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик та інші. Бронзовий призер чемпіонату світу-2007. Брав участь в Олімпіаді-2008 у Пекіні.

На професіональному рингу дебютував у 2014-му. Впродовж кар'єри тричі бився за титули чемпіона світу в середній вазі, але поступився Даніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.

Востаннє він претендував на другорядний титул у червні 2023-го: у бою за пояс WBC Silver у другій середній вазі програв мексиканцю Хайме Мунгуї.