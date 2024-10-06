Трибунал для Путіна і його соратників: посол назвав найперспективніший формат створення

"Дійсно, ми дійшли висновку, що формат створення трибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним і таким, якому треба слідувати, і власне який треба розробляти надалі", - сказав він.

Тому, за словами посла, зустріч Core Group продовжує працювати.

"Й у нас ще будуть обов'язково зустрічі цього року і до кінця року. І потім, звичайно, ми будемо працювати далі над проектами установчих документів, зокрема, для трибуналу. Тож робота ведеться”, - зазначив Кориневич.

За його словами, зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, яка пройшла у вересні у Відні "була позитивною, і це є в цілому загальна оцінка всіх, хто брав участь у зустрічі".

Водночас, за його даними, питання того, яким чином мають обиратися судді, як буде формуватися суддівський корпус наразі обговорюються.

"Ці питання будуть закладені в установчі документи, зокрема в статут трибуналу. І якраз над розробкою відповідних документів зараз, зокрема, ми теж працюємо", - резюмував посол.