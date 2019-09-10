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В Днепропетровской области чиновники горсовета украли более миллиона гривен

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 16:02
В Днепропетровской области чиновники горсовета украли более миллиона гривен
Фото: обыски чиновников (npu.gov.ua)

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения

В Днепропетровской области чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, чиновники горсовета вступили в сговор с частным предпринимателем в качестве подрядчика праздника. Для проведения праздника горсовет заключил с предпринимателем договор на четыре миллиона гривен.

"Оперативниками управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции за процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств во время организации праздничных мероприятий, посвященных 244-й годовщине основания города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Стоимость услуг по выступлению артистов искусственно была завышена на сумму более миллиона гривен.

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаевской области задержали депутата одного из городских советов за получения взятки в 15 тыс. долларов. Депутат получил взятку за передачу в аренду земельного участка. При этом чиновник действовал через посредника.

Также ранее сообщалось, что в Киеве задержали начальника Полтавской таможни на взятке в 4 тыс. долларов. Деньги таможенник требовал у предпринимателя за растаможку сантехники из Китая.

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