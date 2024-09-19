Три влучання, знищені будинки і пожежа: названі наслідки ракетного удару по Харкову

Як розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, ворог близько дванадцятої години ночі здійснив удари по місту Харків.

"Станом на першу годину ночі виявлено три місця влучання. Усі вони у Шевченківському районі", - передав він.

За словами представника облпрокуратури, внаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки.

"Також загорілися господарчі споруди та росиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб немає", - йдеться в заяву Чубенка.

За попередньою інформацією, для ударів російські загарбники використали балістичне озброєння.

В прокуратурі додали, що за фактом цього воєнного злочину було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що близько опівночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувалися пуски ракет загарбниками.

Пізніше в ОВА розповіли, що зафіксовані удари у Харкові по Шевченківському району. Чиновник розповів, що попередньо "прильоти" на відкритій території. А мер поінформував, що на місці влучання сталася пожежа, й удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району.