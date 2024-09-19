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Три попадания, уничтоженные дома и пожар: названы последствия ракетного удара по Харькову

Фото: названные последствия российского ракетного удара по Харькову ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из-за ракетного удара по Харькову, нанесенного российскими оккупантами около полуночи 19 сентября, фиксируются разрушения частных домов, и произошел сильный пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, враг около двенадцати часов ночи нанес удары по городу Харьков.

"По состоянию на час ночи обнаружено три места попадания. Все они в Шевченковском районе", - передал он.

По словам представителя облпрокуратуры, в результате взрывов были уничтожены два частных жилых дома.

"Также загорелись хозяйственные постройки и росистая местность площадью около тысячи квадратных метров. На месте травмированных и погибших нет", - говорится в заявлении Чубенко.

По предварительной информации, для ударов российские захватчики использовали баллистическое вооружение.

В прокуратуре добавили, что по факту этого военного преступления было открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Обстрел Харькова

Ранее сообщалось, что около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Фиксировались пуски ракет захватчиками.

Позже в ОВА рассказали, что зафиксированы удары в Харькове по Шевченковскому району. Чиновник рассказал, что предварительно "прилеты" на открытой территории. А мэр проинформировал, что на месте попаданий произошел пожар, и удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.

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ХарьковПожарРакетный удар