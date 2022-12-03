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Франція перекинула винищувачі Rafale до кордонів Росії

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Париж, Субота 03 грудня 2022 19:35
Франція перекинула винищувачі Rafale до кордонів Росії Фото: Франція перекинула винищувачі Rafale до кордонів Росії (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Франція приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії та вперше розмістила у Литві свої винищувачі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оccitanie Tribune.

"Сьогодні повітряна оборона НАТО є надзвичайно важливою. Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити заходи щодо стримування та оборони, зокрема у сфері повітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони повинні відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки неба країн Балтії", - сказав віце-міністр. оборони Литви Вілюс Семешко.

Угорські військовослужбовці, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії взяло участь близько 150 військовослужбовців – пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, спеціалісти зі зв'язку та інших напрямків.

Раніше ми писали, що Японія, Британія та Італія наступного тижня оголосять про угоду щодо спільної розробки нового реактивного винищувача.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських військово-морських сил.

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