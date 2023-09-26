Три варіанти. У ТЦК розповіли, як отримати статус учасника бойових дій

За зверненням командира військової частини

Для надання статусу УБД командири військових частин у місячний термін після завершення особами виконання завдань, зобов'язані подати на розгляд комісії довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Документи, які повинен подати командир:

1. Довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена додатком 6 до постанови КМУ №413.

2. Не менше одного з таких документів: витяги (копії) бойових донесень; витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки); витяги (копії) з вахтових журналів; копії польотних листів; копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Комісії вивчають надані документи. У разі необхідності заслуховують пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків. Вони в місячний термін з дня надходження документів ухвалюють рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. У разі відмови в наданні статусу УБД має бути обґрунтоване рішення про відмову.

Звернення особисто військового під час несення служби

Спершу слід звернутися з рапортом до командира військової частини. В рапорті треба зазначити, що з метою отримання статусу УБД особа просить надати необхідні документи. А саме:

1. Довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена додатком 6 до постанови КМУ №413.

2. Не менша одного з таких документів: витяги (копії) бойових донесень; витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки); витяги (копії) з вахтових журналів; копії польотних листів; копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Далі потрібно звернутися з комплектом документів до відповідної комісії за підпорядкованістю.

Після цього комісії вивчають документи. У разі необхідності заслуховують пояснення осіб стосовно яких вони подані, свідків. Та в місячний термін з дня надходження документів ухвалюють рішення щодо надання статусу учасника бойових дій.

Якщо є поданий рапорт не приніс результатів, слід звернутися з ним до вищого командира для отримання пакета документів. Після чого йде звернення до комісії.

Надання статусу УБД особі, яка звільнена з військової служби

Для отримання статусу УБД за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку із заявою щодо розгляду питання отримання УБД. Людина має надати згоду на збір та обробку персональних даних. Після цього йде засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України та подання документів про присвоєння ідентифікаційного номера. Також слід додати два фото3х4 - кольорові на матовій основі.

Після цього ТЦК та СП звертається із запитом до військової частини для направлення таких документів. А саме:

1. Довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена додатком 6 до постанови КМУ №413.

2. Не менше одного з таких документів: витяги (копії) бойових донесень; витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки); витяги (копії) з вахтових журналів; копії польотних листів; копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Однак не завжди лише один із вищезазначених документів може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовця в заходах. Тому відповідальні особи ТЦК та СП повинні залучити до комплекту ті документи, які містять достатньо доказів та підтверджують факт проходження служби військового у військовій частині або органі, підрозділі, установі чи закладі саме в той час та тому районі, де велися бойові дії, що зазначені у змісті бойових донесень, журналів бойових дій тощо.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснювали, як отримати статус ветерана військової служби.

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