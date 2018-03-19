Три украинские теннисистки выступят в основной сетке Miami Open

Украина в основной сетке турнира Miami Open будет представлена тремя теннисистками. Соответсвующая информация размещена на сайте турнира.

Элина Свитолина начнет борьбу сразу со второго круга, где встретится с победительницей встречи между Сереной Уильямс и чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой. Украинка пятый год подряд сыграет в основной сетке Miami Open, а лучшим ее результатом является четвертый круг в 2014 и 2016 годах.

Annnnnnd the women’s draw is now complete. We’ll post the results online shortly! pic.twitter.com/6NA7p2MEtD — Miami Open (@MiamiOpen) March 18, 2018

Леся Цуренко начнет участие с первого круга матчем с обладательницей wild card Айлой Томлянович из Австралии. Ранее Цуренко три раза играла в основной сетке соревнований в Майами и только раз смогла одержать победу в первом круге (2016).

Катерина Бондаренко также в первом круге сыграет против бельгийки Элисон ван Эйтванк. Украинка дважды обыгрывала свою будущую соперницу, а последний матч состоялся в 2016 году на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Турнир Miami Open пройдет с 19 марта по 1 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является британка Йоханна Конта.

Напомним, украинская теннисистка Катарина Завацкая завоевала четвертый титул в карьере.