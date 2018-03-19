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Три українські тенісистки виступлять в основній сітці Miami Open

НовиниСпорт    19.03.2018 - 11:33
Фото: (twitter.com/MiamiOpen)
Фото: (twitter.com/MiamiOpen)

Світоліна, Цуренко і Бондаренко зіграють в одиночному розряді

Україна в основній сітці турніру Miami Open буде представлена ​​трьома тенісистками. Відповідна інформація розміщена на сайті турніру.

Еліна Світоліна почне боротьбу відразу з другого кола, де зустрінеться з переможницею зустрічі між Сереною Вільямс і чемпіонкою турніру в Індіан-Уеллсі Наомі Осакою. Українка п'ятий рік поспіль зіграє в основній сітці Miami Open, а кращим її результатом є четверте коло в 2014 і 2016 роках.

Леся Цуренко розпочне участь з першого кола матчем з володаркою wild card Айлой Томлянович з Австралії. Раніше Цуренко три рази грала в основній сітці змагань в Майамі і тільки раз змогла здобути перемогу в першому колі (2016).

Катерина Бондаренко також в першому колі зіграє проти бельгійки Елісон ван Ейтванк. Українка двічі перемагала свою майбутню суперницю, а останній матч відбувся в 2016 році на старті турніру в Індіан-Уеллсі.

Турнір Miami Open пройде з 19 березня по 1 квітня. Чинною чемпіонкою змагань є британка Йоханна Конта.

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька завоювала четвертий титул в кар'єрі.

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Теги: Теннис, Майами, Элина Свитолина, соревнования
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