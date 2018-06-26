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Три украинки узнали своих соперниц в квалификации Уимблдона

НовостиСпорт    26.06.2018 - 11:49
Фото: корты Уимблдона (twitter.com/Wimbledon)
Фото: корты Уимблдона (twitter.com/Wimbledon)

Ястремская, Костюк и Калинина будут пробиваться в основную сетку

Три украинские теннисистки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк стартуют в квалификации третьего в сезоне турнира "Большого Шлема" Wimbledon-2018. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В первом раунде соперницей 127 ракетки мира Ястремской станет польская теннисистка Магдалена Фреч (118), 124 ракетка мира Калинина  на старте сыгрет против австралийки Присциллы Хон из 164 строчки рейтинга WTA, а первой соперницей 135 ракетки мира Костюк станет американка Лорен Дэвис из 173 строчки рейтинга. Все матчи, скорее всего, состоятся во вторник, 26 июня.

В основной сетке в женском одиночном разряде сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Сергей Стаховский получил wild card в основную сетку Уимблдона за победу на турнире в Илкли.

Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA Удар Свитолиной признан лучшим моментом дня на турнире в Бирмингеме
Теги публикации: Теннис, Уимблдон, Марта Костюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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