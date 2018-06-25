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Стаховский показал лучший результат в рейтинге ATP в сезоне

НовостиСпорт    25.06.2018 - 10:23
Фото: Сергей Стаховский (twitter.com/Stako_tennis)
Фото: Сергей Стаховский (twitter.com/Stako_tennis)

Накануне украинский теннисист завоевал первый титул в сезоне

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) сразу на 31 строчку и приблизился к сотне сильнейших - 109 место. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Накануне украинский теннисист выиграл трофей турнира ATP категории Challenger Tour в британском Илкли. Для Стаховского этот титул стал первым в сезоне. Последний раз украинец выигрывал в финале в августе 2017 года в словенском Портороже. 

Лучший результат Стаховского в рейтинге ATP с октября прошлого года позволит ему получить wild card в основную сетку Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Grand Slam.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов поднялся с 64 места на 63, Илья Марченко опустился на 10 строчек и теперь 297.

Напомним, бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня

Свитолина вылетела от Бузарнеску второй турнир подряд Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира в Бирмингеме
Теги публикации: рейтинг, Теннис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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