Стаховский показал лучший результат в рейтинге ATP в сезоне

Накануне украинский теннисист завоевал первый титул в сезоне

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) сразу на 31 строчку и приблизился к сотне сильнейших - 109 место. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Накануне украинский теннисист выиграл трофей турнира ATP категории Challenger Tour в британском Илкли. Для Стаховского этот титул стал первым в сезоне. Последний раз украинец выигрывал в финале в августе 2017 года в словенском Портороже.

#TeamUkraine@Stako_tennis выигрывает свой первый с августа 2017 и завоевывает wild card в основу #Wimbledon

Getty pic.twitter.com/v89lsCWmrW — UKR Tennis Portal (@Tennis_UKR) June 24, 2018

Лучший результат Стаховского в рейтинге ATP с октября прошлого года позволит ему получить wild card в основную сетку Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Grand Slam.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов поднялся с 64 места на 63, Илья Марченко опустился на 10 строчек и теперь 297.

Напомним, бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня.