Три українки дізналися своїх суперниць у кваліфікації Вімблдону

Ястремська, Костюк і Калініна будуть пробиватися в основну сітку

Три українські тенісистки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Марта Костюк стартують в кваліфікації третього в сезоні турніру "Великого Шолома" Wimbledon-2018. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У першому раунді суперницею 127 ракетки світу Ястремський стане польська тенісистка Магдалена Фреч (118), 124 ракетка світу Калініна на старті сигрет проти австралійки Прісцилли Хон з 164 рядки рейтингу WTA, а першою суперницею 135 ракетки світу Костюк стане американка Лорен Девіс з 173 рядки рейтингу. Всі матчі, швидше за все, відбудуться у вівторок, 26 червня.

В основній сітці у жіночому одиночному розряді зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Сергій Стаховський отримав wild card в основну сітку Вімблдону за перемогу на турнірі в Илкли.