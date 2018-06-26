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Три українки дізналися своїх суперниць у кваліфікації Вімблдону

НовиниСпорт    26.06.2018 - 11:49
Фото: корти Вімблдону (twitter.com/Wimbledon)
Фото: корти Вімблдону (twitter.com/Wimbledon)

Ястремська, Костюк і Калініна будуть пробиватися в основну сітку

Три українські тенісистки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Марта Костюк стартують в кваліфікації третього в сезоні турніру "Великого Шолома" Wimbledon-2018. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У першому раунді суперницею 127 ракетки світу Ястремський стане польська тенісистка Магдалена Фреч (118), 124 ракетка світу Калініна на старті сигрет проти австралійки Прісцилли Хон з 164 рядки рейтингу WTA, а першою суперницею 135 ракетки світу Костюк стане американка Лорен Девіс з 173 рядки рейтингу. Всі матчі, швидше за все, відбудуться у вівторок, 26 червня.

В основній сітці у жіночому одиночному розряді зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Сергій Стаховський отримав wild card в основну сітку Вімблдону за перемогу на турнірі в Илкли.

Ястремська встановила новий особистий рекорд в рейтингу WTA Удар Світоліної визнаний кращим моментом дня на турнірі в Бірмінгемі
Теги публікації: Теннис, Уимблдон, Марта Костюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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