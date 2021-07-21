Три тысячи предпринимателей учились у лидеров рынка в GET Business Festival

14 июля на крупнейшем фестивале малого и среднего бизнеса GET Business Festival собрались три тысячи участников. Они получили практические стратегии топовых практиков UFuture, Vodafone Ukraine, ДТЭК, МАУ, АВК, FAVBET и других крупных компаний, присоединились к бесплатным бизнес-консультациям и нетворкингу.

Более 70 ведущих бизнес-практиков делились опытом на четырех сценах по тематическим потокам: маркетинг, пиар, финансы и HR. Местом проведения фестиваля стал Pochayna Event Hall.

Хедлайнером мероприятия был основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий. Он поделился пятью принципами, как развивать себя и быть успешным: искать правильное окружение, учиться на протяжении всей жизни, прислушиваться к альтернативным мнениям, внедрять полученные знания и обязательно делиться достижениями.

"В моменты отчаяния ты находишь уникальные решения", — о том, как кризис стал толчком к новым возможностям, рассказали президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне и фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец. Они представили кейс организации онлайн-концерта в ангаре аэропорта "Борисполь".

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, почему бизнес выходит за пределы привычных бизнес-моделей и как открытость, инновации и партнерство меняют ДТЭК.

Дмитрий Сахарук

Как цифровизация помогает компаниям оставаться конкурентоспособными и соответствовать актуальным потребностям рынка, участники узнали от председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, а как вывести новый продукт на рынок вопреки кризису и другим ограничительным обстоятельствам — от основательницы холдинга "Асторг", компании "Укрптахосервис", ТМ Foodmama и "Готово" Натальи Шмигельской.

О выгодах и возможностях искусственного интеллекта рассказал Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина". Он на примерах показал, как АI становится драйвером развития медицины, биотехнологий, экологии и агротехнологий.

На сегодня АВК — один из технологических лидеров пищевой отрасли. В этом году компания празднует 30-летие. О главных принципах, которые помогают компании с годами только укреплять лидерство, рассказал основатель АВК Владимир Авраменко, среди них: не бояться идти туда, куда никто не идет, вести бизнес "по-белому", отличаться от всех и внедрять инновации.

Особенности применения стратегий крупных компаний в малом и среднем бизнесе обсудили в формате панельной дискуссии соучредитель Новой почты Вячеслав Климов, СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе, co-founder и CEO группы компаний MOZGI GROUP, продюсер Ирина Горовая. Модератором стала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Об особенностях клиента будущего и о том, что ему предложить уже сегодня, рассказала основательница izibank Анна Тигипко. Кейсами эффективного внедрения инноваций и действенными маркетинг-стратегиями поделились председатель правления СК "Альфа Страхование" Ирина Гевель, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine Ирина Качура, Head of B2B "Vodafone Украина" Андрей Федоров, директор 104.ua Юрий Петрук.

Новые функции портала "Дiя.Бiзнес" участникам GET Business Festival представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"Уже в 2022-м году 70% онлайн-покупок составят маркетплейсы", — директор по маркетингу rоbota.ua Ярослав Гуменюк рассказал участникам, как создать удобную площадку и привести туда трафик, а также поделился опытом построения эффективной маркетинговой стратегии для маркетплейса.

Об особенностях работы в Entertainment Tech рассказали топовые специалисты FAVBET. Маркетинг-директор FAVBET Алексей Церковный поделился новыми инструментами маркетинга в этой сфере. Важность корпоративной социальной ответственности для бизнеса донесла Head of PR & Employer Branding FAVBET Ксения Тюрикова. Она представила участникам проект FAVBET по цифровизации библиотек.

"Мы превращаем библиотеки в хабы и таким образом цифровизируем молодежь. В ближайшее время мы посетим уже девятую область и внесем свой вклад в ее развитие".

Креативный директор FAVBET Борис Цомая рассказал, как отличаться от конкурентов и создавать креативную концепцию даже в условиях жестких ограничений.

"Когда вы создаете креатив, не полагайтесь на собственный разум и гипотезы. Важно понять чувства и ценности вашего клиента. Поэтому прежде чем начинать реализацию креативной концепции, изучите рынок — сегодня достаточно инструментов для этого".

В том, что OLX — это smart choice, предпринимателей убедил глава департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

"Обычно для запуска бизнеса нужно разработать сайт, хостинг, забронировать домен, обеспечить трафик и продвижение, интегрировать с платежными системами, подключить доставку. Но на это нужно время и деньги. Однако можно выбрать OLX и с первого дня получить доступ к аудитории в 25 млн человек, готовый интернет-магазин, наш домен, нашу доставку, маркетинговые инструменты, а также персонального менеджера".

В ходе GET Business Festival 2021 поговорили и об уровне финансовой грамотности в Украине. Финансовый эксперт, представитель Центра биржевых технологий Дмитрий Ротарь рассказал о том, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, Украина в 2018 году занимала последнее место по финансовой грамотностью среди 30 исследованных стран. При этом самый низкий уровень наблюдался у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Он поделился шагами, которые могут улучшить ситуацию.

"Основные усилия государства в этом направлении должны концентрироваться не только в получении тематических навыков и знаний, но и в создании предполагаемого экономической среды, привлекательной для использования этих самых навыков".

Аналитикой рынка труда поделилась Communication Manager robota.ua Юлия Далибук, а инструментами повышения вовлеченности команды — директор департамента по работе с персоналом "ТЕДИС Украина" Ирина Ивасюк. О КPI как инструменте мотивации команды и способе достижения стратегических целей компании участники узнали от HR Director Biosphere Corporation Виктории Желдак, а как подготовить лидеров нового поколения — от ректора Academy DTEK Валерии Заболотной.

Также спикерами GET Business Festival были: директор по развитию виртуальной АТС Binotel Павел Флейшер, директор по развитию Новой почты Алексей Тараненко, Product Owner IT-продукта СОТА Анатолий Мартынюк, руководитель социальных и благотворительных проектов "Vodafone Украина" Тамара Кидрук, директор "ДТЭК Сервис" Татьяна Шишлова, директор по продажам и обслуживанию клиентов D.Solutions (бренд YASNO) Евгений Бушма, ресторатор, актер, телеведущий, шоумен Даниэль Салем, HRD Новой почты Нина Масюк, HR-директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Наталья Пинтя и другие ведущие бизнес-практики.

Павел Флейшер

Кроме практического контента и нетворкинга, в этом году на GET Business Festival появилась возможность выиграть 100 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса! Десять финалистов, определенных голосованием читателей Delo.ua, представили свои проекты жюри и участникам фестиваля. Победителем стал стартап S.Lab, который производит пенопласт и пластик из конопли и грибов, что на 100% является zero-waste и zero-toxic материалом.

Организаторы GET Business Festival: бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-издание delo.ua.

Партнеры:

Генеральный партнер GET Business Festival — ДТЭК.

Главные партнеры — Vodafone Ukraine и Новая почта.

Технологический партнер — FAVBET.

Digital-партнер — "Ланет CLICK".

HR-партнер — Robota.

Принимающий партнер — Pochayna Event Hall.

Партнер бизнес-потока — OLX.

Строительный партнер — "ИНТЕРГАЛ-БУД".

Чайный партнер — компания "Соломия".

Кофейный партнер — BOSECO.

Водный партнер — торговая марка DIVO VODA.

Торговый центр — "Городок".

Партнеры — SHABO, Jack Daniel's Tennessee Honey, АВК, POPARADA, "Фудмама", "Мегаполис", ADV.EXPERT, Linkos Group.

Медиапартнеры: "РБК Украина", ТРК "Украина", телеканал "Первый деловой", "Контракты", Marketer.ua, "Лига 360", "Апостроф TV", "5 канал", Postfactum, Ассоциация адвокатов Украины, Marie Claire, "Профокус", "Частный предприниматель", "Бизнес Радио", Power FM, "Интерфакс", SEO Ukraine, "Советы юриста", "Комментарии", Cases, портал budynok.com, Creativity.ua.