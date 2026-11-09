Три цехи пошкоджено: Україна вдарила по заводу ракетного палива для "Іскандерів"

У ніч на 9 листопада українські військові вдарили по АТ "Завод імені Морозова". Це підприємство розташоване неподалік Санкт-Петербурга, входить до складу державної корпорації "Ростех" і є важливою ланкою у забезпеченні російської армії балістичним озброєнням.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було пошкоджено одразу три виробничі цехи. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Що виготовляли на підприємстві

"Завод імені Морозова" спеціалізується на виготовленні вибухових речовин. Зокрема, на підприємстві розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М".

Крім того, завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Усі ці комплектувальні елементи є основою для запуску балістики по українських містах.

У Генштабі наголосили, що кожен подібний удар ускладнює росіянам випуск нових ракет для "Іскандерів" та рве ланцюжок виробництва балістичного озброєння ще на початковому етапі - у виробничих цехах.

Також зазначається, що Україна діє суворо в межах права на самооборону, яке гарантоване статтею 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал РФ, щоб змусити її припинити збройну агресію.