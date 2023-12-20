Три тижні без газу. В Раді вимагають Кабмін поновити видобуток "Укрнафтобуріння"

Народний депутат Олексій Кучеренко вимагає Кабінет міністрів України втрутитись в ситуацію з ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та поновити видобуток газу підприємством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка/

Як відомо, в серпні 2023 року Державна служба геології та надр України домоглася анулювання спеціального дозволу на користування надрами, що належав ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

"Це викликає подив, адже ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" на підставі договору між Національним агентством із виявлення, розшуку і управління активами, що були отримані злочинним шляхом (АРМА) і ПАТ "Укрнафта", на момент подачі апеляційної скарги паном Опімахом, вже три місяці перебувало в управлінні останнього. Згідно з договором управління 90% прибутків "ВК "Укрнафтобуріння" повинні були йти до державного бюджету", - наголошує Кучеренко.

Тобто анулювання дозволу на користування надрами, на його думку, призвело до зупинки видобутку природного газу підприємством, та напряму вдарило по державному бюджету.

"Національне агентство вважає, що анулювання дозволу на користування надрами під час війни є передумовами недоотримання коштів бюджетом країни та створення передумов для проведення нових тривалих конкурсів щодо вказаного Активу. Зупинка діяльності підприємства з видобутку газу під час війни є неприпустимим фактом та несе загрозу для життєдіяльності та здоров’я громадян, енергетичної та загалом національної безпеки країни", - наводить Кучеренко думку АРМА у своєму зверненні.

Згідно із даними Кучеренко, анулювання спеціального дозволу призвело до зупинки видобутку від 500 мільйонів до 1 мільярду кубометрів газу, а це 5% газового балансу України, що несе загрозу для енергетичної безпеки країни.

У зв’язку із цим Кучеренко у своєму зверненні пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю наступне: